Удмуртия заняла 10 место в ПФО по индексу промышленного производства

Ижевск. Удмуртия. В январе-мае 2024 года индекс промышленного производства Удмуртии по сравнению с соответствующим периодом 2023 года составил 109,6%. Как сообщает Минэкономики республики, наиболее значимый вклад в рост промышленности внесли обрабатывающие производства, индекс производства которых составил 123,5%.

Ускоренный рост фиксируется в большинстве отраслей обрабатывающего сектора: в производстве лекарственных средств и медицинских материалов (рост в 12,6 раза), химических веществ (рост в 5 раз), прочих транспортных средств и оборудования (рост в 2 раза), производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (индекс производства 161,5%), производстве электрического оборудования (127%), в производстве прочих готовых изделий (123,5%), производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (121,1%), производстве одежды (119,8%), в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (115,1%), в производстве мебели (114%), в производстве бумаги и бумажных изделий (110,6%), в металлургическом производстве (108,8%).

Одновременно с этим сократилось производство автотранспортных средств – на 41,9%, производство текстильных изделий – на 30%, производство кожи и изделий из кожи – на 14,1%, производство пищевых продуктов – на 8,6%, полиграфическая деятельность – на 3,5%.

Снижение объемов к январю-маю 2023 года наблюдается в добывающем секторе — на 2,4%. Энергетический сектор, тепло- и газоснабжение показали рост на 6,6%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений — рост на 3,7%.

Отмечается, что в целом по России в январе-мае 2024 года по сравнению соответствующим периодом 2023 года индекс промышленного производства составил 105,2%.

Положительная динамика в промышленности в отчётном периоде наблюдалась во всех субъектах Приволжского федерального округа, кроме Оренбургской области. Удмуртская Республика занимает 10 место в округе по индексу промышленного производства. Максимальный рост – на 26,9% зафиксирован в Чувашской Республике, снижение на 1,1% – в Оренбургской области.

По динамике обрабатывающих производств Удмуртская Республика с темпом роста 123,5% находится на 2 строчке в округе и на 8 месте в стране.