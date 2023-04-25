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В Удмуртии осудили женщину за спаивание несовершеннолетнего сына

16:06, 25 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии осудили женщину за спаивание несовершеннолетнего сына
16:06, 25 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Яр\n#Удмуртия\n#алкоголь
Фото: unsplash.com
40
0

Застолья растянулись почти на месяц. 

Яр. Удмуртия. Жительница посёлка яр предстала перед судом за вовлечение своего сына в систематическое употребление алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Глазовского районного суда. 

Установлено, что с 31 декабря 2022 года по 28 января 2023 года женщина распивала пиво со своим сыном 2005 года рождения. 

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке, поскольку подсудимая согласилась с обвинением. Женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд ограничил её свободу на 2 года.

16:06, 25 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
40
0
#Яр\n#Удмуртия\n#алкоголь