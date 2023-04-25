В Удмуртии осудили женщину за спаивание несовершеннолетнего сына

Яр. Удмуртия. Жительница посёлка яр предстала перед судом за вовлечение своего сына в систематическое употребление алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Глазовского районного суда.

Установлено, что с 31 декабря 2022 года по 28 января 2023 года женщина распивала пиво со своим сыном 2005 года рождения.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке, поскольку подсудимая согласилась с обвинением. Женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд ограничил её свободу на 2 года.