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В Удмуртии с 1 апреля стартует весенний призыв в армию

09:40, 28 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии с 1 апреля стартует весенний призыв в армию
09:40, 28 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
429
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#армия\n#военные
Фото: unsplash.com (Filip Andrejevic)
429
0

Призывники и их родители могут задать вопросы по номерам «Горячей линии».

Ижевск. Удмуртия. Молодых людей Ижевска с 1 апреля начнут призывать на воинскую службу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Горожанам сообщают, что призывники и их родители могут обращаться за незамедлительной правовой помощью в военную прокуратуру Ижевского гарнизона. 

Подробную информацию о призыве на военную службу и направлении на альтернативную гражданскую службу можно узнать в консультативно-правовом центре по рассмотрению обращений граждан. Звонить нужно по телефону 8 (3412) 43-16-12.

Также работает «Горячая линия» по вопросам весеннего призыва, звонить следует в военный комиссариат Октябрьского, Индустриального и Устиновского районов Ижевска по телефону 8 (3412) 44-25-12 или 8 (3412) 68-66-43. Помимо этого интересующую информацию можно узнать в военном комиссариате Удмуртии по телефону 8 (3412) 78-19-24 или 8 (3412) 68-54-11. 

09:40, 28 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
429
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#армия\n#военные