Можгинской гимназии №8 присвоят имя Героя России Александра Ефимова

Можга. Удмуртия. Именем Героя России Александра Ефимова будет названа гимназия №8 в Можге. Об этом сообщил глава города Михаил Трофимов на своей странице «ВКонтакте».

17 ноября в Можге прошло заседание комиссии по историко-культурному наследию города, где были рассмотрены документы о готовности школ увековечить память можгинцев, погибших в зоне СВО.

«В их честь на фасадах образовательных учреждений, где они учились, в ближайшее время предлагается установить мемориальные плиты. А гимназии №8 будет присвоено имя Героя России Александра Ефимова», — написал Трофимов.

На ближайшей сессии гордумы Можги депутаты примут соответствующие решения.

Напомним, указом президента России Владимира Путина уроженцу Можги Александру Ефимову было присвоено звание Героя России. Гвардии старший лейтенант в ходе боёв в Харьковской области Украины, будучи раненным, прикрыл отход своих сослуживцев из окружения.