Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Медведи-гиганты, иллюзионисты и клоунский дуэт Лонгрид Лихие 1920-е: как Ижевск протестовал против градостроительных решений властей Лонгрид Стретч-плёнка: как её перерабатывают и принимают ли в «Экодома» Ижевска Лонгрид

Можгинской гимназии №8 присвоят имя Героя России Александра Ефимова

11:45, 17 ноября, 2022
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Можгинской гимназии №8 присвоят имя Героя России Александра Ефимова
11:45, 17 ноября, 2022
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
152
0
#Можга\n#Удмуртия\n#Герой России\n#школы\n#память
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
152
0

Также на фасадах школ в Можге появятся мемориальные доски участников СВО.

Можга. Удмуртия. Именем Героя России Александра Ефимова будет названа гимназия №8 в Можге. Об этом сообщил глава города Михаил Трофимов на своей странице «ВКонтакте».

17 ноября в Можге прошло заседание комиссии по историко-культурному наследию города, где были рассмотрены документы о готовности школ увековечить память можгинцев, погибших в зоне СВО.

«В их честь на фасадах образовательных учреждений, где они учились, в ближайшее время предлагается установить мемориальные плиты. А гимназии №8 будет присвоено имя Героя России Александра Ефимова», — написал Трофимов.

На ближайшей сессии гордумы Можги депутаты примут соответствующие решения.

Напомним, указом президента России Владимира Путина уроженцу Можги Александру Ефимову было присвоено звание Героя России. Гвардии старший лейтенант в ходе боёв в Харьковской области Украины, будучи раненным, прикрыл отход своих сослуживцев из окружения.

11:45, 17 ноября, 2022
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
152
0
#Можга\n#Удмуртия\n#Герой России\n#школы\n#память