С начала года в Удмуртии от алкогольной кардиомиопатии скончались более 270 человек

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии второй год подряд остаётся почти неизменным количество смертей от алкогольной кардиомиопатии, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

По данным министерства здравоохранения Удмуртии за 7 месяцев 2022 года от развившихся в результате алкогольной зависимости инфарктов, инсультов и других тяжелых патологий сосудов и сердца скончался 271 человек. За аналогичный период прошлого года произошло примерно столько же смертей.

«Все 5-7 часов, пока выпитый алкоголь циркулирует в крови, сердце работает в неблагоприятном режиме. Сразу же после выпитого спиртного пульс увеличивается до 100 ударов в минуту, в организме нарушается обмен веществ и питание сердечной мышцы. Перегоняя кровь, наполненную алкоголем, оно работает в усиленном режиме, при этом нагрузка на него возрастает в несколько раз.

Являясь сильнейшим клеточным ядом, алкоголь повреждает клетки сердечной мышцы и повышает давление, отравляя нервную и сердечно-сосудистую системы. Резкое повышение артериального давления может привести к гипертоническому кризу, инфаркту миокарда и инсульту, раннему прогрессированию атеросклероза, нарушению сердечного ритма», — рассказала врач-кардиолог отделения медицинской профилактики Республиканского клинико-диагностического центра Светлана Шабалина.