В Ижевске капитально отремонтируют старый корпус школы №90

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске капитально отремонтируют довоенный корпус школы №90. Сметная стоимость работ в актуальных сценах составила более 15 млн рублей. Здание во время объездов по районам Ижевска осмотрел глава Удмуртии Александр Бречалов.

Один из двух корпусов школы №90 располагается по адресу: улица Ленина, 82, в двухэтажном здании 1936 года постройки. Обследование объекта показало, что ему требуется капитальный ремонт. По смете проект обойдётся в 15 млн 700 тыс. рублей.

Планируется, что работы начнутся в 2023 году. В рамках капитального ремонта будет произведено восстановление отмостки, фундамента, наружной кладки подвала. Отремонтируют входные группы и фасад, проведут внутренние отделочные работы. Также внимание уделят кровле. Системы освещения, электроснабжения, водопровода, канализации, отопления будут полностью заменены.

«Здесь сильные педагоги, хорошие результаты в олимпиадах по английскому и немецкому языкам. Важно создать комфортные условия для талантливых ребят. Будем работать по программе капитального ремонта школ», — сказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Отметим, что корпус школы не имеет спортивной площадки и зала. Для этого ещё в 2021 году был разработан проект спортплощадки, сметная стоимость которой составляет 12,5 млн рубелей.

Напомним, что в Школе юных лётчиков, построенной в тот же период и по тому же проекту, что и корпус школы №90 на улице Ленина, также проводится капитальный ремонт. Помимо восстановления здания, для школы закупят новую технику: квадрокоптеры, снаряжение для лазерного тира, полётный тренажёр. К первому сентября будет обновлена парашютная вышка.

В 2021 году в Ижевске открылся физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Ухтомского, возведённый в рамках нацпроекта «Демография». Стоимость строительства составила 125,1 млн рублей.