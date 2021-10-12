Три физкультурно-оздоровительных комплекса откроют в Удмуртии до конца 2021 года

Работы проходят в рамках нацпроекта «Демография».

Ижевск. Удмуртия. До конца 2021 года в Удмуртской Республике планируют открыть три физкультурно-оздоровительных комплекса. Как сообщила пресс-служба главы и правительства региона во вторник, 12 октября, работы проведут в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

В сообщении подчёркивается, что по итогам реализации нацпроекта в 2020 году рост числа людей, систематически занимающихся спортом, составил 4%. Показатели 2021 года только предстоит просчитать. Для укрепления общественного здоровья и развития спорта на территории Удмуртской Республики в 2021 году планируют построить и оборудовать одно футбольное поле, три площадки ГТО, один ФОК, и два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа (ФОКот).

Например, на футбольном поле в спортивной школе олимпийского резерва по футболу «Зенит-Ижевск» уже смонтировали систему подогрева основного футбольного поля — установили индивидуальный тепловой пункт с автоматической регулировкой температуры, а также проложили магистральную теплотрассу длиной 100 метров с подключением к городским теплосетям.

Две площадки ГТО в Ижевске открыли в сентябре. Одна из них расположена по адресу улица Молодёжная 97, рядом с общеобразовательной школой №78. Другая площадка — у школы №97. До конца 2021 года в столице республики планируют открыть третью площадку ГТО — на стадионе «Локомотив».

Также до конца 2021 года власти республики планируют открыть физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа для развития внешкольного спорта на стадионе средней общеобразовательной школы №10 в Можге, ФОКот в Ижевске на межшкольном стадионе школы №42 и физкультурно-оздоровительный комплекс в Ижевске на улице Ухтомского, 25.

В настоящее время идёт закупка оборудования для школы олимпийского резерва, отметили в администрации главы и правительства региона.

Напомним, что именно в рамках федерального проекта «Спорта – норма жизни», входящего в национальный проект «Демография», в 2021 году в Ижевске открыли после затяжного ремонта 50-метровый бассейн. Изначально стройка началась в 2013 году, но из-за недостатка финансирования работы остановили. Возобновилось строительство бассейна в 2019 году благодаря заключённому правительством Удмуртии концессионному соглашению как раз в рамках нацпроекта.