Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии могут начать принимать транспортные карты «АЛГА».

В апреле правительство Республики Башкортостан сообщило, что в общественном транспорте Оренбурга начали работать карты «АЛГА», которые используются для оплаты проезда в Башкортостане. При этом указывалось, что соответствующий вопрос — приём карт — прорабатывается с Удмуртской Республикой.

Как выяснил «Сусанин», в последний раз переговоры по данной теме с Удмуртией проводились в 2021 году, но результата достигнуто не было.

В Минтрансе Башкортостана «Сусанину» рассказали, что реализация проекта в Удмуртии находится в проработке. Однако разработчики платёжной системы «Золотая корона», на базе которой планирует работать «АЛГА», не выработали единого решения с оператором из Ижевска. То есть на текущий момент стороны не определились, как технически они смогут реализовать приём другой транспортной карты. Следующие переговоры планируется провести в середине мая текущего года.

«АЛГА» — это единая транспортная карта (ЕТК), которая изначально принималась к оплате в трёх городах Башкортостана, а с 2020 года стала действовать на всей территории республики. С 2022 года оплата также доступна в Оренбурге.

Карта имеет ряд преимуществ. Так, ранее у перевозчиков Башкортостана были свои транспортные карты. Появление «АЛГА» позволило пассажирам заменить несколько карт одной, оплата проезда стала проходить удобнее.

«Одним из существенных преимуществ использования ЕТК «АЛГА» является безналичная оплата проезда, что значительно сокращает время обслуживания пассажира», — пояснили в Минтрансе Башкортостана.

При этом карта не является персонифицированной, то есть не привязана к конкретному лицу — её можно передать другим, либо оплачивать сразу за нескольких пассажиров. Также она не имеет срока годности.