В Ижевске могут разорвать контракт с подрядчиком на строительство туберкулёзной больницы

Ижевск. Удмуртия. Контракт с подрядчиком на строительство лечебного корпуса туберкулёзной больницы в Ижевске может быть разорван в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского управления УФАС России.

Управление приняло к рассмотрению обращение заказчика, казённого учреждения «Управление автомобильными дорогами», о включении ООО «Дельта-Строй» в реестр недобросовестных поставщиков. Такое решение принято в связи с односторонним отказом от исполнения контракта по строительству больничного корпуса Республиканской клинической туберкулёзной больницы.

Расторжение контракта связанно с многочисленными нарушениями со стороны «Дельта-Строя». В частности, сорваны сроки выполнения работ, а также сроки хранения и обеспечение сохранности поставленного на учёт оборудования и материалов.

Рассмотрение обращения пройдёт 24 февраля 2022 года.

Напомним, что Удмуртия получит 164 млн рублей на окончание строительства туберкулёзной больницы в Ижевске.