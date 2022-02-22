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В Ижевске могут разорвать контракт с подрядчиком на строительство туберкулёзной больницы

11:35, 22 февраля, 2022
Юрий Абашев
В Ижевске могут разорвать контракт с подрядчиком на строительство туберкулёзной больницы
11:35, 22 февраля, 2022
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#строительство\n#здравоохранение
Фото: Пресс-служба Минздрава Удмуртии
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Причиной такого решения стали нарушения сроков работ.

Ижевск. Удмуртия. Контракт с подрядчиком на строительство лечебного корпуса туберкулёзной больницы в Ижевске может быть разорван в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского управления УФАС России.

Управление приняло к рассмотрению обращение заказчика, казённого учреждения «Управление автомобильными дорогами», о включении ООО «Дельта-Строй» в реестр недобросовестных поставщиков. Такое решение принято в связи с односторонним отказом от исполнения контракта по строительству больничного корпуса Республиканской клинической туберкулёзной больницы.

Расторжение контракта связанно с многочисленными нарушениями со стороны «Дельта-Строя». В частности, сорваны сроки выполнения работ, а также сроки хранения и обеспечение сохранности поставленного на учёт оборудования и материалов.

Рассмотрение обращения пройдёт 24 февраля 2022 года.

Напомним, что Удмуртия получит 164 млн рублей на окончание строительства туберкулёзной больницы в Ижевске.

11:35, 22 февраля, 2022
Юрий Абашев
1040
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#строительство\n#здравоохранение