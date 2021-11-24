Пассажир автомобиля «Ауди» погиб в ДТП с грузовиком у села Чутырь в Удмуртии

«КамАЗ» в момент удара стоял на проезжей части.

Игра. Удмуртия. В Игринском районе Удмуртии утром, 24 ноября, произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД по Удмуртской Республике.

Авария произошла около 07:00 около села Чутырь. Автомобиль «Ауди А-6», за рулём которого находился мужчина 1984 года рождения, врезался в стоящий на проезжей части «КамАЗ» с прицепом. В результате удара сидевший в иномарке пассажир, мужчина 1969 года рождения, погиб. Водитель легковушки с травмами доставлен в больницу.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.