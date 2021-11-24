Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Разделить нельзя смешать: куда уезжают рассортированные отходы Лонгрид Как «умный дом» упрощает жизнь людей Лонгрид За чертой: новый взгляд на Гоголя Лонгрид

Пассажир автомобиля «Ауди» погиб в ДТП с грузовиком у села Чутырь в Удмуртии

10:10, 24 ноября, 2021
Юрий Абашев
Пассажир автомобиля «Ауди» погиб в ДТП с грузовиком у села Чутырь в Удмуртии
10:10, 24 ноября, 2021
Юрий Абашев
217
0
#Игра\n#Удмуртия\n#ДТП
Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
217
0

«КамАЗ» в момент удара стоял на проезжей части.

Игра. Удмуртия. В Игринском районе Удмуртии утром, 24 ноября, произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД по Удмуртской Республике.

Авария произошла около 07:00 около села Чутырь. Автомобиль «Ауди А-6», за рулём которого находился мужчина 1984 года рождения, врезался в стоящий на проезжей части «КамАЗ» с прицепом. В результате удара сидевший в иномарке пассажир, мужчина 1969 года рождения, погиб. Водитель легковушки с травмами доставлен в больницу.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

10:10, 24 ноября, 2021
Юрий Абашев
217
0
#Игра\n#Удмуртия\n#ДТП
?>