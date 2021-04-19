Мутная вода из кранов жителей Воткинска оказалась безопасной по эпидпоказателям

Также вода соответствует нормам по микробиологическим показателям.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске проверили качество питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Напомним, ранее горожане пожаловались, что из кранов бежит мутная вода с неприятным запахом. Из-за сильного промерзания почвы вода не впитывается в землю и течет по поверхности, попадая в пруд загрязненной.

15 апреля специалисты отобрали пробы из водоразборных колонок по нескольким улицам. Оказалось, что по микробиологическим показателям вода соответствует нормам, также она безопасна по эпидемиологическим показателям. В то же время мутность отметили во всех пробах.

Больше всех концентрация по мутности превышена на улицах Кольцова и Фрунзе - в 5,3 раза, на улицах Пушкина и Никитина - в 4,6 раза, на улице Демьяна Бедного - в 4,5 раза, также в 3,6 раза превышена цифра на проспекте Митюковского и улице Красноармейской, в 3,5 - на улице Пестеля.

В пятницу, 16 апреля, воду на исследование взяли с очистных сооружений.