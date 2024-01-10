В фонтане Треви в Риме собрали за год 1,6 миллиона евро мелкой монетой

Рим. Италия. Монеты в разной валюте на 1,6 млн евро оставили за 2023 год туристы в знаменитом фонтане Треви в Риме. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на La Gazzettino.

В 2022 году «урожай» был на 0,2 млн евро скромнее, отмечает издание.

Считается, что если бросишь монетку в воду, то когда-нибудь снова побываешь в Вечном городе. Так это или нет, но деньги из фонтана 2-3 раза в неделю собирают волонтеры благотворительной организации Caritas. Затем мелочь сдают в банк, а вырученные деньги идут на помощь нуждающимся жителям итальянской столицы – для них покупают лекарства и продукты.

По рассказам сотрудников Caritas, кроме монет попадаются необычные вещи, например, браслеты, зубные протезы или очки. Предметы летят в фонтан случайно вслед за монетками.

Фонтан Треви был построен в Риме в 1732–1762 годах архитектором Николо Сальви. Украшенное статуями сооружение относят к стилю барокко.