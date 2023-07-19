Жители Игры пожаловались на мутную воду в кранах

Игра. Удмуртия. Жители западной части поселка Игра пожаловались на мутную воду в кранах. Об этом написал в своих соцсетях глава Игринского района Александр Чирков.

«Немедленно связался с Водоканалом! Сообщили, что выясняют причины, после чего сообщили об аварийном выбросе песка на одной из скважин», — пояснил глава района.

Объясняется это тем, что скважины в жару работают на максимум. Пока сети переключили на другие скважины, а ту, на которой произошел выброс — промоют, после чего возьмут пробы воды для исследования. Если результаты окажутся в норме, ее вновь введут в эксплуатацию.