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Жители Игры пожаловались на мутную воду в кранах

09:45, 19 июля, 2023
Жители Игры пожаловались на мутную воду в кранах
09:45, 19 июля, 2023
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#Игра\n#Удмуртия\n#вода\n#жара\n#лето
Фото: ИА «Сусанин»
37
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Произошел аварийный выброс песка на одной из скважин.

Игра. Удмуртия. Жители западной части поселка Игра пожаловались на мутную воду в кранах. Об этом написал в своих соцсетях глава Игринского района Александр Чирков.

«Немедленно связался с Водоканалом! Сообщили, что выясняют причины, после чего сообщили об аварийном выбросе песка на одной из скважин», — пояснил глава района.

Объясняется это тем, что скважины в жару работают на максимум. Пока сети переключили на другие скважины, а ту, на которой произошел выброс — промоют, после чего возьмут пробы воды для исследования. Если результаты окажутся в норме, ее вновь введут в эксплуатацию.

09:45, 19 июля, 2023
37
0
#Игра\n#Удмуртия\n#вода\n#жара\n#лето