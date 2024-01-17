В Челябинской области затонул храм на озере Тургояк

Миасс. Челябинская область. Построенный изо льда и снега на озере Тургояк под Миассом храм ушел под воду. Об этом сообщается в группе Челябинской митрополии Русской православной церкви в соцсети «ВКонтакте».

Никто из строителей сооружения, а также работников расположенной неподалеку базы «Форелька», не пострадал. Между тем 17 января ледяную часовню с крещенской купелью должен был освятить митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Однако в ночь перед приездом владыки храм затонул.

Причиной случившегося могли послужить просчеты строителей. Ледяной храм на Тургояке обустраивают уже не первый год. Но раньше первым делом прорезали прорубь, а уж затем над ней возводили стены и купол. На этот раз решили поступить наоборот.

В связи с инцидентом митрополит Челябинский и Миасский Алексий напомнил, что ледяное сооружение было копией Петропавловского храма, некогда украшавшего Миасс. Чтобы слепить его из снега и льда, потребовалось несколько дней.

«Не пришла ли пора восстановить храм апостолов Петра и Павла на его историческом месте? Из камня и навсегда?», – спросил у верующих архиерей.