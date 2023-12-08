Из-за сбоев в работе новой котельной жители села Первомайский страдают от отсутствия тепла и горячей воды в квартирах

Завьялово. Удмуртия. Жителям села Первомайский Завьяловского района объяснили, в чем причина перебоев с отоплением и отсутствия горячего водоснабжения (ГВС). Глава района Константин Русинов рассказал «Сусанину», что дело в работе новый котельной.

Ранее все дома села отапливала старая котельная, которая уже плохо работала. Летом 2023 года ее заменили на новую. Оборудование включили с начала отопительного сезона — в сентябре, и с тех пор в работе котельной происходят сбои. Оборудование отключается по ночам, в результате чего в квартирах местных жителей температура воздуха падает до 17-18 градусов по Цельсию.

Последний сбой произошел в ночь на 8 декабря. Так как на месте сработал датчик, специалисты быстро осмотрели оборудование и в 05:48 включили его.

Но перебои с отоплением являются не единственной проблемой — жители села Первомайский жалуются на отсутствие ГВС. Вместо положенной воды температурой 60 градусов им поступает вода, нагретая до 35 градусов.

Константин Русинов сообщил, что эту проблему 7 декабря обсуждали на техсовете. Приглашенные специалисты взяли недельный срок, чтобы рассмотреть возможные варианты решения, но при худших обстоятельствах горячей воды не будет еще около двух недель.

Глава Завьяловского района заявил, что, возможно, придется докупать оборудование для домов, которое будет нагревать воду до нужной температуры.

Обслуживающей организации дали поручение в ежесуточном режиме отслеживать работу котельной. Благодаря этому жителям обещают, что перебоев с отоплением больше не будет.

«По отоплению проблем уже не будет, думаю, все будет стабильно, а вот по горячей воде нам, возможно, придется потерпеть», — заявил глава Завьяловского района Константин Русинов.

Он отметил, что управляющая организация следит за ситуацией и составляет акты, чтобы потом выставить ресурсоснабжающей организации претензии. Также местным жителям будут делать перерасчет платежей по факту некачественного предоставления коммунальной услуги.