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Жители двух домов на улице Союзной в Ижевске пожаловались на рыжую воду из крана

09:40, 21 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Жители двух домов на улице Союзной в Ижевске пожаловались на рыжую воду из крана
09:40, 21 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
315
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Роспотребнадзор\n#вода
Фото: unsplash.com (Imani)
315
0

Оказалось, что в горячей воде превышено содержание железа, а также показатель «мутности».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске горячая вода в одном из домов по улице Союзной не соответствует требованиям СанПин. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии. 

Ранее в Роспотребнадзор поступило более 20 обращений от жителей Ижевска на тему неудовлетворительного качества горячей воды в квартирах домов №61 и №63а по улице Союзной. Местных жителей не устраивало, что из крана течёт рыжая вода.

В результате специалисты взяли для исследования воду в 13 квартирах двух домов. Её исследовали по 4 показателям: железо, цветность, мутность и запах. 

В результате в воде, которую взяли из дома №61, обнаружили превышение гигиенических нормативов. Содержание железа превышало норму от 2,3 до 3,7 раза, а показатель «мутность» превышал норматив от 1,5 до 2,2 раза. Вода из квартир жилого дома № 63а соответствовала всем показателям.

В результате в адрес обслуживающей организации МУП «Спецдомоуправление» внесли предостережение о недопустимости подобных нарушений.  

09:40, 21 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
315
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Роспотребнадзор\n#вода