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Более 200 домов в Сарапуле остались без холодной воды из-за аварий

12:01, 07 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Более 200 домов в Сарапуле остались без холодной воды из-за аварий
12:01, 07 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
795
0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#авария\n#вода\n#ремонт\n#водоснабжение
Фото: vk.com/ps.sarapul
795
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Ведется ремонт поврежденных участков.

Сарапул. Удмуртия. В результате порывов на трубопроводах более 200 частных домов в Сарапуле остались без холодного водоснабжения. Об этом сообщает администрация города на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что трубы повреждены по адресам: улица Пионерская, 15а, а также Вечтомова, 53. Туда уже прибыли сотрудники МУП «Сарапульский водоканал», они ведут аварийные работы.

Организован подвоз питьевой воды по адресу: улица Гоголя, 2в. Жители могут подходить туда со своей тарой. Также в муниципалитете напомнили телефон диспетчерской службы МУП «Сарапульский водоканал»: 8/34147/4-15-90. Там можно узнать, когда возобновится подача воды в трубы.

12:01, 07 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
795
0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#авария\n#вода\n#ремонт\n#водоснабжение