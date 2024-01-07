Более 200 домов в Сарапуле остались без холодной воды из-за аварий

Сарапул. Удмуртия. В результате порывов на трубопроводах более 200 частных домов в Сарапуле остались без холодного водоснабжения. Об этом сообщает администрация города на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что трубы повреждены по адресам: улица Пионерская, 15а, а также Вечтомова, 53. Туда уже прибыли сотрудники МУП «Сарапульский водоканал», они ведут аварийные работы.

Организован подвоз питьевой воды по адресу: улица Гоголя, 2в. Жители могут подходить туда со своей тарой. Также в муниципалитете напомнили телефон диспетчерской службы МУП «Сарапульский водоканал»: 8/34147/4-15-90. Там можно узнать, когда возобновится подача воды в трубы.