Повышение уровня воды в реках Удмуртии проходит в пределах нормы

Ижевск. Удмуртия. На реках Удмуртии началось весеннее половодье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

И. о. замначальника главного управления по гражданской обороне и защите населения ГУ МЧС России по Удмуртии Вячеслав Мозгов пояснил, что уровень воды поднимается в пределах нормы, но все службы жизнеобеспечения находятся в режиме готовности.

Жителям Удмуртии напоминают, что о случаях затопления паводковыми водами нужно сообщать в администрации муниципалитетов. Также они сами несут ответственность за собственные участки.

Напомним, что первые подтопления домов уже зафиксировали в Ижевске, Воткинске и Глазове. В МЧС Удмуртии заявили, что 6 районов Удмуртии до сих пор не готовы к паводку.