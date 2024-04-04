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Повышение уровня воды в реках Удмуртии проходит в пределах нормы

11:43, 04 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Повышение уровня воды в реках Удмуртии проходит в пределах нормы
11:43, 04 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
95
0
#Удмуртия\n#реки\n#вода\n#половодье
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
95
0

Несмотря на это, все службы жизнеобеспечения готовы к экстренным ситуациям.

Ижевск. Удмуртия. На реках Удмуртии началось весеннее половодье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии со ссылкой на региональный Гидрометцентр. 

И. о. замначальника главного управления по гражданской обороне и защите населения ГУ МЧС России по Удмуртии Вячеслав Мозгов пояснил, что уровень воды поднимается в пределах нормы, но все службы жизнеобеспечения находятся в режиме готовности.

Жителям Удмуртии напоминают, что о случаях затопления паводковыми водами нужно сообщать в администрации муниципалитетов. Также они сами несут ответственность за собственные участки.

Напомним, что первые подтопления домов уже зафиксировали в Ижевске, Воткинске и Глазове. В МЧС Удмуртии заявили, что 6 районов Удмуртии до сих пор не готовы к паводку.  

11:43, 04 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
95
0
#Удмуртия\n#реки\n#вода\n#половодье