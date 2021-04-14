Жители Воткинска пожаловались на грязную воду из крана

Качество водоснабжения в городе ухудшилось из-за паводка.

Воткинск. Удмуртия. Жители Воткинска пожаловались на качество водоснабжения. В последние дни вода из кранов в воткинских домах поступает с мутным оттенком и неприятным запахом. Об этом горожане пишут на страницах социальных сетей.

Как рассказал корреспонденту «Сусанина» директора воткинского водоканала Олег Бердышев, в этом году таяние снега осложнено сильным промерзанием почвы. Вода не впитывается в землю и идет по поверхности, поступая в городской пруд загрязненной. Очистные сооружения МУП «Водоканал» работают с максимальной нагрузкой. Очистку затрудняет низкая температура воды, городской пруд еще покрыт льдом и не прогревается.

«Действительно, у нас есть небольшое превышение по цветности, но вода в городской сети соответствует санитарным нормам, - прокомментировал Олег Бердышев. Тем не менее, чтобы снизить нагрузку на очистные сооружения, с завтрашнего дня планируем ограничивать горячее водоснабжение. Отключения будут происходить в течение суток в каждом районе города. Надеюсь, жители с пониманием отнесутся к временным неудобствам», - резюмировал он.