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Итоги дня: отравившиеся парами хлора дети в Ижевске и первые клещи в Удмуртии

18:00, 14 апреля, 2021
Анна Торхова
Итоги дня: отравившиеся парами хлора дети в Ижевске и первые клещи в Удмуртии
18:00, 14 апреля, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#клещи\n#отравление\n#дети\n#бассейн\n#паводок\n#дороги
Фото: pixabay.com
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О главных новостях среды, 14 апреля.

Ижевск. Удмуртия. По данным на среду в Удмуртии ковид подтвердился еще у 69 жителей. Два пациента скончались, 76 человек выписали.

Покусали:

В Удмуртии проснулись клещи. В лаборатории пострадавшие принесли уже двух кровососов. Один из них оказался носителем боррелиоза.

Отравились:

Группа детей слегла с отравлением парами хлорки после купания в частном бассейне. Возбуждено уголовное дело.

Размыло:

В Удмуртии из-за паводка размыло три дороги. Два населенных пункта – село Биляр и село Поломское – оказались отрезанными.

Место отдыха:

В Ижевске появится «Аллея космонавтов». Она представит из себя 14 стел с именами космонавтов.

18:00, 14 апреля, 2021
Анна Торхова
172
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#клещи\n#отравление\n#дети\n#бассейн\n#паводок\n#дороги