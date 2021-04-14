Итоги дня: отравившиеся парами хлора дети в Ижевске и первые клещи в Удмуртии

О главных новостях среды, 14 апреля.

Ижевск. Удмуртия. По данным на среду в Удмуртии ковид подтвердился еще у 69 жителей. Два пациента скончались, 76 человек выписали.

Покусали:

В Удмуртии проснулись клещи. В лаборатории пострадавшие принесли уже двух кровососов. Один из них оказался носителем боррелиоза.

Отравились:

Группа детей слегла с отравлением парами хлорки после купания в частном бассейне. Возбуждено уголовное дело.

Размыло:

В Удмуртии из-за паводка размыло три дороги. Два населенных пункта – село Биляр и село Поломское – оказались отрезанными.

Место отдыха:

В Ижевске появится «Аллея космонавтов». Она представит из себя 14 стел с именами космонавтов.