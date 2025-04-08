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Изъяны нашли на гарантийных дорогах в ходе проверки в Дебёсском районе Удмуртии

14:50, 08 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Изъяны нашли на гарантийных дорогах в ходе проверки в Дебёсском районе Удмуртии
14:50, 08 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
225
0
#Дебёсский район\n#дороги
Источник фото: администрация Дебёсского района УР
225
0

Выявленные дефекты подрядчик устранит за свой счёт.

Дебёсы. Удмуртия. Глава Дебёсского района Андрей Иванов проверил состояние гарантийных дорог в райцентре после весны. В соцсетях руководитель муниципалитета отметил, что комиссия осмотрела гарантийные объекты, которые выполнены как в асфальтовом, так и щебёночном исполнении.

Были осмотрены дороги по улицам: Рабочая, Ленина, Ярославцева, Труда, Логовая, Хирурга Малых, Комсомольская, Сибирская. Также комиссия посетила подъездные пути и парковки Дебёсской больницы.

«Были выявлены некоторые дефекты — поперечные и продольные трещины, занижение обочин, которые не влияют на безопасность участников дорожного движения, но попадают под гарантийные обязательства. Ликвидировать выявленные недостатки подрядчики обязаны за свой счёт», — сообщил Андрей Иванов.

Он подчеркнул, что обследование каждого участка дорог будет проводиться не менее трёх раз с периодичностью один раз в две недели.

Напомним, о том, что в Удмуртии стартовали проверки гарантийных дорог, было объявлено 1 апреля. 

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14:50, 08 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
225
0
#Дебёсский район\n#дороги