Воткинск. Удмуртия. Дорожная комиссия проинспектировала ремонт дороги в деревне Кукуи Воткинского района Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Ремонтируемый участок дороги на улице Школьной протяжённостью в 900 метров соединяет центральную часть деревни с региональной трассой, а также ведёт к местной школе. Ремонт выполняется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В комиссию вошли представители администрации Воткинского района, подрядной организации, независимого стройконтроля и Народного Фронта, а также сотрудники Госавтоинспекции Удмуртии.

«Дорога была заасфальтирована не менее 30 лет назад, когда здесь был колхоз. Верхний слой уже сильно разрушен, но как показала дефектовка, дорожное основание еще можно было спасти», – поясняет начальник Управления ЖКХ администрации Воткинского района Сергей Пикулев.

В Кукуевской средней школе учатся около 100 детей: это местные ребята, а также ученики из четырёх соседних населённых пунктов, которые приезжают сюда на школьном автобусе.

На сегодняшний день уложено два слоя асфальтобетона, продолжается укрепление обочин. Также здесь за счёт регионального бюджета сделают разворотную площадку для автобуса, поставят остановку, обустроят тротуары и пешеходные переходы. Вдоль отремонтированной дороги также планируют установить освещение. В настоящее время готовность объекта превышает 80%.

«Инструментальный контроль расхождений с технической документацией не показал – все параметры дороги выведены очень точно. Тротуары выполнены с учетом требований доступной среды, для безопасности детей вместо одного обустроено три пешеходных перехода», – поделился итогами проверки член штаба Народного Фронта в Удмуртии Андрей Цаплин.

Всего в этом году в Воткинском районе отремонтируют пять участков дорог, общая протяжённость которых составит 2,4 км.

Напомним, ранее в Воткинске отчитались о завершении ремонта участка улицы Пролетарской.