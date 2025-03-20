Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вводятся временные ограничения на проезд большегрузов по дорогам общего пользования. Мера будет действовать с 20 марта по 30 апреля. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Допустимая масса для проезда по дорогам общего пользования составляет 6 тонн, говорится в документе. Исключение будет сделано для пассажирских автобусов, перевозки продуктов, топлива, почтовых и других жизненно важных грузов, транспортировки техники.

Ограничение движения будет действовать на следующих улицах:





Напомним, на трассе Воткинск-Кельчино-граница Пермского края временно ограничили движение большегрузов.