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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске с 20 марта временно ограничат движение грузовиков по дорогам общего пользования

09:40, 20 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске с 20 марта временно ограничат движение грузовиков по дорогам общего пользования
09:40, 20 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
295
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги
Источник фото: ИА «Сусанин»
295
0

Допустимая масса для проезда составляет 6 тонн.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вводятся временные ограничения на проезд большегрузов по дорогам общего пользования. Мера будет действовать с 20 марта по 30 апреля. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Допустимая масса для проезда по дорогам общего пользования составляет 6 тонн, говорится в документе. Исключение будет сделано для пассажирских автобусов, перевозки продуктов, топлива, почтовых и других жизненно важных грузов, транспортировки техники.

Ограничение движения будет действовать на следующих улицах:

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Напомним, на трассе Воткинск-Кельчино-граница Пермского края временно ограничили движение большегрузов.

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09:40, 20 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
295
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги