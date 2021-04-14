В больнице оказались 8 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело после отравления детей в бассейне. Уголовное производство идёт по части 1 статьи 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Напомним, об отравлении стало известно сегодня, 14 апреля. Накануне группа детей 6-16 лет со взрослыми посетила бассейн в Октябрьском районе Ижевска. Вечером им стало плохо. 8 человек были госпитализированы, остальным помощь была оказана на месте.

Как сообщил Минздрав Удмуртии, угрозы жизни детей нет, их состояние удовлетворительное. При этом двоих выпишут уже сегодня.

Следователи взяли в бассейне пробы воды и решают вопрос о проведении экспертиз. Также следователи изъяли необходимые документы и проводят допрос свидетелей и потерпевших.