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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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За неделю на линию «122» поступило 377 жалоб на дороги Удмуртии

09:49, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
За неделю на линию «122» поступило 377 жалоб на дороги Удмуртии
09:49, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
31
0
#Удмуртия\n#жители\n#дороги\n#жалоба
Источник фото: vk.com/medzhitov
31
0

Их принимали операторы, робот и чат-бот.

Ижевск. Удмуртия. За неделю жители Удмуртии отправили почти 400 жалоб на дороги на линию «122». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал зампредседателя правительства Удмуртии Тимур Меджитов. 

Напомним, что с 25 марта в Удмуртии запустили специальный сервис (18+), где все желающие могут сообщить о плохом состоянии дорог. С того момента операторы, робот и чат-бот приняли и обработали 377 запросов. 

Тимур Меджитов отмечает, что сервис разработали для быстрого реагирования на проблемы с дорожной инфраструктурой Ижевска и межмуниципальных дорог Удмуртии. 

Позвонить и сообщить о проблеме можно по номеру «122». Также на сайте МФЦ Удмуртии работает чат-бот.  

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09:49, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
31
0
#Удмуртия\n#жители\n#дороги\n#жалоба