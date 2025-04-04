Ижевск. Удмуртия. За неделю жители Удмуртии отправили почти 400 жалоб на дороги на линию «122». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал зампредседателя правительства Удмуртии Тимур Меджитов.

Напомним, что с 25 марта в Удмуртии запустили специальный сервис (18+), где все желающие могут сообщить о плохом состоянии дорог. С того момента операторы, робот и чат-бот приняли и обработали 377 запросов.

Тимур Меджитов отмечает, что сервис разработали для быстрого реагирования на проблемы с дорожной инфраструктурой Ижевска и межмуниципальных дорог Удмуртии.

Позвонить и сообщить о проблеме можно по номеру «122». Также на сайте МФЦ Удмуртии работает чат-бот.