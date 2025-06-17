Ижевск. Удмуртия. На пяти проездах в Ижевске завершили ремонт дороги в рамках проекта по обновлению межквартальных проездов. Об этом сообщает глава города Дмитрий Чистяков в своих соцсетях.

По проекту «Межквартальный Ижевск» новое дорожное покрытие появилось вдоль здания №61 в переулке Северном, рядом с лицеем №29 и Монтажным техникумом, в проездах от улицы Удмуртской до 10 лет Октября.

Также завершается ремонт дороги от переулка Широкий к медучреждениям и в проезде от улицы Наговицына №6а до переулка Широкий. Здесь дорога сделана, осталось только восстановить тротуар.

Продолжаются работы в межквартальных проездах по улицам 40 лет Победы и Ворошилова.

Всего в этом году планируют отремонтировать более десяти километров дорог между кварталами.