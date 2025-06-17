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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Пять участков дорог отремонтировали в рамках проекта «Межквартальный Ижевск»

14:10, 17 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Пять участков дорог отремонтировали в рамках проекта «Межквартальный Ижевск»
14:10, 17 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
321
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#дороги\n#ремонт дорог\n#проезд
Источник фото: Дмитрий Чистяков «ВКонтакте»
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Всего в городе планируют обновить более десяти километров межквартальных дорог.

Ижевск. Удмуртия. На пяти проездах в Ижевске завершили ремонт дороги в рамках проекта по обновлению межквартальных проездов. Об этом сообщает глава города Дмитрий Чистяков в своих соцсетях.

По проекту «Межквартальный Ижевск» новое дорожное покрытие появилось вдоль здания №61 в переулке Северном, рядом с лицеем №29 и Монтажным техникумом, в проездах от улицы Удмуртской до 10 лет Октября.

Также завершается ремонт дороги от переулка Широкий к медучреждениям и в проезде от улицы Наговицына №6а до переулка Широкий. Здесь дорога сделана, осталось только восстановить тротуар.

Продолжаются работы в межквартальных проездах по улицам 40 лет Победы и Ворошилова.

Всего в этом году планируют отремонтировать более десяти километров дорог между кварталами.

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14:10, 17 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
321
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#дороги\n#ремонт дорог\n#проезд