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Еще два человека с коронавирусом скончались в Удмуртии, 76 пациентов выздоровели

09:20, 14 апреля, 2021
Анна Торхова
Еще два человека с коронавирусом скончались в Удмуртии, 76 пациентов выздоровели
09:20, 14 апреля, 2021
Анна Торхова
394
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
394
0

На утро среды стало известно о 69 новых случаях.

Ижевск. Удмуртия. Еще 69 случаев коронавируса выявили в Удмуртии. Об этом сообщает Оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Ковид подтвердился у 27 жителей Ижевска, 13 жителей Глазова, 8 жителей Увинского района, 4 жителей Сарапула, 4 жителей Алнашского района, 4 жителей Глазовского района, 4 жителей Кезского района, 2 жителей Малопургинского района, по одному случаю зафиксировали в Можге, Балезинском и Селтинском районах.

За сутки врачи выписали 76 человек, двое пациентов скончались – 87-летняя женщина и 72-летний мужчина.

Всего с начала пандемии выздоровели 28 346 человек, 401 скончался.

09:20, 14 апреля, 2021
Анна Торхова
394
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус