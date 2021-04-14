Еще два человека с коронавирусом скончались в Удмуртии, 76 пациентов выздоровели

На утро среды стало известно о 69 новых случаях.

Ижевск. Удмуртия. Еще 69 случаев коронавируса выявили в Удмуртии. Об этом сообщает Оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Ковид подтвердился у 27 жителей Ижевска, 13 жителей Глазова, 8 жителей Увинского района, 4 жителей Сарапула, 4 жителей Алнашского района, 4 жителей Глазовского района, 4 жителей Кезского района, 2 жителей Малопургинского района, по одному случаю зафиксировали в Можге, Балезинском и Селтинском районах.

За сутки врачи выписали 76 человек, двое пациентов скончались – 87-летняя женщина и 72-летний мужчина.

Всего с начала пандемии выздоровели 28 346 человек, 401 скончался.