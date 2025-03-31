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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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ЦУР: в марте жители Удмуртии написали более 4 000 вопросов о состоянии дорог

15:14, 31 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
ЦУР: в марте жители Удмуртии написали более 4 000 вопросов о состоянии дорог
15:14, 31 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
132
0
#Ижевск\n#дороги
Источник фото: ИА «Сусанин»
132
0

Это стало самой популярной темой обращений.

Ижевск. Удмуртия. В марте жители Удмуртии задали в соцсетях 4 322 вопроса о состоянии дорог. Об этом сообщил Центр управления регионом.

Тема плохих дорог стала самой популярной в марте этого года. Также в топ-5 самых популярных областей попали: сфера здравоохранения (3804 сообщения), благоустройство (991), образование (595) и ЖКХ (489).  

Всего было опубликовано более 12,5 тыс. сообщений. Руководитель ЦУРа Татьяна Шумихина отметила, что количество вопросов выросло на 2,6 тыс. по сравнению с февралем 2025 года.

«Изменения вызваны сменой сезонов, перепадами температур, оттепелью, размытием дорожного полотна и появлением ям на дорогах», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Удмуртии появился специальный сервис, через который жители смогут пожаловаться на проблемные участки дорог.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

15:14, 31 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
132
0
#Ижевск\n#дороги