Юкаменское. Удмуртия. 13 июня в Юкаменском районе по направлению к деревне Ворца, недалеко от деревни Татарские Ключи, сильный ливневый поток размыл обочину дороги. Об этом сообщает администрация Юкаменского района.

Сейчас там ведутся восстановительные работы. Дорожники сообщают, что вода проходит через трубу в штатном режиме, угрозы размыва основания асфальтового покрытия нет.

На данный момент на месте размыва установлены предупреждающие знаки. Местные власти просят водителей следовать указаниям дорожных знаков и соблюдать осторожность на аварийном участке.