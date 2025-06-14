Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Созданный огнём Лонгрид Осознанная и гармоничная жизнь в «Икигай» Лонгрид Ижевский сквер-кладбище Лонгрид

В Юкаменском районе ливень размыл дорогу

10:28, 14 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
В Юкаменском районе ливень размыл дорогу
10:28, 14 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
328
0
#дороги Удмуртии\n#дороги\n#потоп
Источник фото: Администрация Юкаменского района
328
0

Сейчас там ведутся восстановительные работы.

Юкаменское. Удмуртия. 13 июня в Юкаменском районе по направлению к деревне Ворца, недалеко от деревни Татарские Ключи, сильный ливневый поток размыл обочину дороги. Об этом сообщает администрация Юкаменского района. 

Сейчас там ведутся восстановительные работы. Дорожники сообщают, что вода проходит через трубу в штатном режиме, угрозы размыва основания асфальтового покрытия нет.

На данный момент на месте размыва установлены предупреждающие знаки. Местные власти просят водителей следовать указаниям дорожных знаков и соблюдать осторожность на аварийном участке.  

 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

10:28, 14 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
328
0
#дороги Удмуртии\n#дороги\n#потоп