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В Ижевске появится «Аллея космонавтов»

12:25, 14 апреля, 2021
Андрей Бирюков
В Ижевске появится «Аллея космонавтов»
12:25, 14 апреля, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#космос\n#Аксион
Фото: Яндекс.Карты
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Она будет представлять из себя 14 стел с именами космонавтов, которые посещали предприятие.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появится «Аллея космонавтов». Как сообщается в постановлении администрации города, инициатором создания нового пространства выступил генеральный директор Ижевского мотозавода Геннадий Кудрявцев.

Аллея представляет собой 14 стел с именами космонавтов, которые посещали предприятие. Её разместят на территории возле завода со стороны улицы Максима Горького — между памятником Юрию Гагарину и стелой «Аксион».

12:25, 14 апреля, 2021
Андрей Бирюков
75
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#космос\n#Аксион