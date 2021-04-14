Она будет представлять из себя 14 стел с именами космонавтов, которые посещали предприятие.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появится «Аллея космонавтов». Как сообщается в постановлении администрации города, инициатором создания нового пространства выступил генеральный директор Ижевского мотозавода Геннадий Кудрявцев.

Аллея представляет собой 14 стел с именами космонавтов, которые посещали предприятие. Её разместят на территории возле завода со стороны улицы Максима Горького — между памятником Юрию Гагарину и стелой «Аксион».