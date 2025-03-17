Воткинск. Удмуртия. Ямочный ремонт стартовал в Воткинске. Об этом сообщил глава города Алексей Заметаев в своём Телеграм-канале.

Дорожники начали с улицы Шувалова. Ямы на дорогах латают мелкозернистым асфальтобетоном.

За сутки дорожники смогут восстановить порядка 70 кв. м. В ближайшую неделю ремонт будет проведён на улицах Мира, Чайковского, 1 Мая, Пролетарской и Локомотивной.

«Отмечу, ямочный ремонт выполняем на дорогах, на которые не распространяются гарантийные обязательства. Там, где еще действует гарантия, устранять дефекты подрядчики будут за свой счёт», – написал глава.