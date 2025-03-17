Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В оркестре с детства Лонгрид Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид

Ямочный ремонт стартовал в Воткинске

17:11, 17 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Ямочный ремонт стартовал в Воткинске
17:11, 17 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
90
0
#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#Воткинск\n#общество\n#дороги
Источник фото: t.me (Алексей Заметаев)
90
0

Дорожники начали с улицы Шувалова.

Воткинск. Удмуртия. Ямочный ремонт стартовал в Воткинске. Об этом сообщил глава города Алексей Заметаев в своём Телеграм-канале.

Дорожники начали с улицы Шувалова. Ямы на дорогах латают мелкозернистым асфальтобетоном.

За сутки дорожники смогут восстановить порядка 70 кв. м. В ближайшую неделю ремонт будет проведён на улицах Мира, Чайковского, 1 Мая, Пролетарской и Локомотивной.

«Отмечу, ямочный ремонт выполняем на дорогах, на которые не распространяются гарантийные обязательства. Там, где еще действует гарантия, устранять дефекты подрядчики будут за свой счёт», – написал глава.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

17:11, 17 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
90
0
#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#Воткинск\n#общество\n#дороги