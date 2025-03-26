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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске за сутки с дорог убрали 600 тонн смёта

12:09, 26 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске за сутки с дорог убрали 600 тонн смёта
12:09, 26 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
88
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги\n#уборка улиц\n#дорожники
Источник фото: пресс-служба администрации Ижевска
88
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Также было убрано 24 кубометра мусора.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается генеральная уборка после зимы. Об этом сообщает администрация города.

Всего было убрано 600 тонн смёта с обочин дорог на участках улиц Ленина, Кирова, Карла Маркса, 10 лет Октября, Пастухова, а также на улицах Милиционной, Удмуртской, Советской, Максима Горького, Базисной, Ворошилова, Петрова, Союзной, 40 лет Победы, Шумайлова, в переулке Северный и на Воткинском шоссе.

Помимо этого, дорожники собрали 24 кубометров мусора с газонов, а на улице Маслюкова и на перекрёстке Пушкинской и Красногеройской провели ремонт колодцев ливневой канализации.

Также сообщается, что в центре города продолжают отмывать ограждения.

Напомним, в Удмуртии появился сервис, через который люди могут рассказать о проблемных местах на дорогах региона.

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12:09, 26 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
88
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги\n#уборка улиц\n#дорожники