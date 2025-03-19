Ижевск. Удмуртия. Началась долгожданная весна. Ижевчане радуются первому солнечному теплу, голубому небу, пению птиц и горюют от «поплывшего асфальта», выбоин и провалов грунта, которые в этом году особенно остро обсуждаются в социальных сетях и становятся поводом обращений на самый что ни на есть «верх».

«Сусанин» собрал несколько ярких примеров «уставшего» асфальта в Ижевске:

Провал на тротуаре по улице Майской, на подъёме к перекрёстку с улицей Пушкинской

Источник фото: «Злой Ижевчанин» (vk.com/zlou18)

В администрации города комментируют: «Щебенение запланировано до конца текущей недели (до 23 марта, — прим. ред.). Полное благоустройство запланировано в летний период 2025 года».

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