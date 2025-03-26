Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии появился сервис, через который люди могут рассказать о проблемных местах на дорогах региона. Об этом в своём Телеграм-канале рассказал заместитель председателя правительства Удмуртии Тимур Меджитов.

Сервис запустили, чтобы оперативно реагировать на проблемы с дорожной инфраструктурой Ижевска и межмуниципальных дорог Удмуртии. Жители региона могут высказать свои недовольства, касающиеся: дорожного полотна, разметки, освещения, придорожной полосы, тротуаров, обочин, парковок, дорожных знаков, светофоров, остановок, уборки снега и даже дорожных работ.

С 26 марта обращения жителей принимает Единая служба помощи «122». По этому номеру сообщения принимает голосовой помощник или оператор. Если заявитель выскажет желание, то позднее ему предоставят обратную связь.

Также обращения можно оформить в чат-боте на сайте «Мои документы».