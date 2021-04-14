Остановлено прямое сообщение с двумя населенными пунктами.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии паводком размыло три дороги. Остановлено прямое автомобильное сообщение с двумя населенными пунктами. Об этом на своей странице в сети «ВКонтакте» рассказал председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

В Кизнерском районе из-за подтопления гравийной дороги нарушено сообщение с селом Поломское, где живут 150 человек. Школьники переведены на дистанционное обучение. В селе функционирует водоснабжение, в медицинском пункте имеется запас лекарств, организовано дежурство пожарно-спасательной команды.

В Можгинском районе из-за повышения уровня воды в реке Вале разрушился участок дороги «Санниково – Биляр». Отрезанным оказалось село Биляр, где проживает 3 человека. Для них организован подвоз продуктов. Аварийно-восстановительные работы пройдут сразу, как отступит паводок.

На дороге «Алнаши - Варзи-Ятчи» размыло гравийную насыпь под дорожным полотном. Движение на этом участке прекращено, в ближайшее время подрядчики приступят к восстановлению проезда.

Тем временем, ситуация на реках в южных районах стабилизируется. Уменьшился уровень воды в Каме, Позими, Нылге, Адамке, Сиве. На севере республики, в частности, на Чепце пока наблюдается подъем воды.

Кроме того, остаются подтопленными два низководных моста в Ярском и Вавожском районах. В зоне половодья находятся несколько домовладений в селе Ягане Малопургинского района.