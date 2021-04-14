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В Ижевске 8 детей попали в больницу с отравлением после занятия в бассейне

11:05, 14 апреля, 2021
Анна Торхова
В Ижевске 8 детей попали в больницу с отравлением после занятия в бассейне
11:05, 14 апреля, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#бассейн\n#дети\n#отравление\n#следствие
Фото: pixabay.com
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Через несколько часов после купания вся группа почувствовала себя плохо.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 8 детей госпитализировали с отравлением после купания в бассейне. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Житель Ижевска оборудовал в Октябрьском районе Ижевска бассейн и разместил объявление о его использовании за плату. Утром 13 апреля он обеззаразил воду в бассейне с применением хлорсодержащих веществ.

В 14:00 туда пришла заниматься группа из 10 детей в возрасте от 6 до 14 лет, а также двое взрослых. В тот же вечер все они почувствовали себя плохо, восьми детям сейчас оказывается помощь, угрозы их жизни нет.

Проводится доследственная проверка.

11:05, 14 апреля, 2021
Анна Торхова
260
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бассейн\n#дети\n#отравление\n#следствие