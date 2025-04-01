Ижевск. Удмуртия. Проверки гарантийных дорог стартовали в Удмуртии 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Обследование дорог продлится до конца мая. Предстоит проверить состояние более 1000 объектов, отремонтированных в период с 2019 по 2024 годы.

«Надо сказать, что гарантийных дорог становится год от года больше. Для сравнения, в 2023 году на гарантии была 1 001 дорога, в прошлом году — 1 089. На сегодняшний день количество гарантийных объектов составляет 1 097», — поделился премьер-министр республики Роман Ефимов. Он также отметил, что особое внимание во время проверок будет уделено объектам, отремонтированным в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом сезоне их насчитывается 458.

В состав комиссий для проверки состояния дорог помимо собственников объектов входят представители подрядчиков, стройконтроля и общественники. Каждое обследование будет проводиться не менее трёх раз с периодичностью в две недели. В первую неделю комиссии проверят состояние дорог в Селтинском, Малопургинском, Увинском, Камбарском, Кизнерском, Глазовском, Граховском районах, а также в Воткинске и Ижевске.