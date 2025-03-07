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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В прогнозе — снегопад и потепление: глава Удмуртии поручил госорганам республики следить за дорогами

16:57, 07 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В прогнозе — снегопад и потепление: глава Удмуртии поручил госорганам республики следить за дорогами
16:57, 07 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
96
0
#Удмуртия\n#дороги\n#снегопад
Источник фото: скриншот из видео
96
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9 марта в регионе ожидается плюсовая температура и снегопад.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии обратился к госорганам республики из-за грядущего потепления. Об этом сообщил Александр Бречалов в своём ТГ-канале. 

Напомним, 9 марта в Удмуртии ожидается потепление до +1 градуса. При этом по прогнозу будет умеренный снег.

«Каждый день начинаем с прогноза погоды. Корректируем графики работы на его основании. Смотрим вперед на две недели, чтобы вовремя рассчитать необходимое количество материалов, техники, людей», — написал глава региона. 

Кроме того, Александр Бречалов дал указание регулярно организовывать оперативный штаб на дорогах, а также детализировать каждый проблемный участок — особое внимание Ижевску и федеральной трассе. 

«Асфальтобетонные заводы на «низкий старт». Работы подрядчиков — на личный контроль. Ямочный ремонт тоже должен быть сделан качественно. Обращениям жителей — внимание, народный контроль самый эффективный», — написал глава. 

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16:57, 07 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
96
0
#Удмуртия\n#дороги\n#снегопад