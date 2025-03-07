Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии обратился к госорганам республики из-за грядущего потепления. Об этом сообщил Александр Бречалов в своём ТГ-канале.

Напомним, 9 марта в Удмуртии ожидается потепление до +1 градуса. При этом по прогнозу будет умеренный снег.

«Каждый день начинаем с прогноза погоды. Корректируем графики работы на его основании. Смотрим вперед на две недели, чтобы вовремя рассчитать необходимое количество материалов, техники, людей», — написал глава региона.

Кроме того, Александр Бречалов дал указание регулярно организовывать оперативный штаб на дорогах, а также детализировать каждый проблемный участок — особое внимание Ижевску и федеральной трассе.

«Асфальтобетонные заводы на «низкий старт». Работы подрядчиков — на личный контроль. Ямочный ремонт тоже должен быть сделан качественно. Обращениям жителей — внимание, народный контроль самый эффективный», — написал глава.