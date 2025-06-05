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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Можге суд оштрафовал организацию за снежные валы на дороге

09:24, 05 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Можге суд оштрафовал организацию за снежные валы на дороге
09:24, 05 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
96
0
#Можга\n#снег\n#дороги\n#суды
Источник фото: ИА «Сусанин»
96
0

Суд назначил МБУ «Управление заказчика» штраф в 100 000 рублей.

Можга. Удмуртия. Можгинское МБУ «Управление заказчика» оштрафовали за снежные валы на дороге. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

В феврале 2025 года автоинспектор обнаружил снежные валы на перекрёстках. Дорожный инспектор также зафиксировал изменение дорожных знаков и наличие множества выбоин на дороге.

«При этом опасные участки дороги в нарушение установленных требований не обозначены дорожными знаками либо иными техническими средствами организации дорожного движения (информационные аншлаги, плакаты и т.д.), предупреждающими водителей транспортных средств об опасных условиях движения», — говорится в сообщении.

В судебном заседании представитель бюджетного учреждения не стал оспаривать вину.

Суд назначил МБУ «Управление заказчика» штраф в 100 000 рублей.

Напомним, в Грахово пенсионерка получила компенсацию в 50 тыс. рублей, после того как поскользнулась на неочищенном тротуаре.

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09:24, 05 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
96
0
#Можга\n#снег\n#дороги\n#суды