Можга. Удмуртия. Можгинское МБУ «Управление заказчика» оштрафовали за снежные валы на дороге. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

В феврале 2025 года автоинспектор обнаружил снежные валы на перекрёстках. Дорожный инспектор также зафиксировал изменение дорожных знаков и наличие множества выбоин на дороге.

«При этом опасные участки дороги в нарушение установленных требований не обозначены дорожными знаками либо иными техническими средствами организации дорожного движения (информационные аншлаги, плакаты и т.д.), предупреждающими водителей транспортных средств об опасных условиях движения», — говорится в сообщении.

В судебном заседании представитель бюджетного учреждения не стал оспаривать вину.

Суд назначил МБУ «Управление заказчика» штраф в 100 000 рублей.

Напомним, в Грахово пенсионерка получила компенсацию в 50 тыс. рублей, после того как поскользнулась на неочищенном тротуаре.