Ижевск. Удмуртия. Общественники подключились к контролю за выполнением ямочного ремонта в Ижевске. Как рассказала корреспонденту ИА «Сусанин» член Общественной палаты Ижевска Анастасия Карманова, они поделились на группы, которые будут ответственны за свой район. Это даст им право выезжать на ремонтируемые участки и контролировать выполнение работ.

«Сейчас мы контролируем списки объектов, которые нам дают на день и на ночь. Мы пошли в магазин за хлебушком, увидели, что улица в списке и подошли, проверили, всё ли правильно делают. Не кладут ли в лужу, прочищают ли яму и правильно ли заливают литой асфальт», – отметила член Общественной палаты Ижевска Анастасия Карманова.

В ночь на 19 марта общественники наблюдали за латанием аварийных ям на межквартальном проезде у школы №91. За ночь дорожники ликвидировали 48 кв. метров выбоин.

Местный житель и автомобилист Рустам Абашев отметил, что данный участок дороги ужасен. Даже ремонт, проводимый какое-то время назад, по словам мужчины, быстро стал незаметен из-за разрушившегося асфальта.

Главный инженер Службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Роман Стерхов отметил, что сейчас все силы городские власти бросили на устранение дорожных ям. В приоритете – магистрали и улицы, по которым ходит общественный транспорт.

«Мониторинг ведётся постоянно. Мы анализируем и жалобы населения, регулярно сами объезжаем автомобильные дороги <…>. Основная задача на сегодняшний день для нас – обеспечить безопасный и беспрепятственный проезд», – добавил он.

С 1 января 2025 года дорожники залатали 10,6 тыс. м дорожных ям. На данный момент основных подрядчиков обязали принимать на субподряд организации. Таким образом объёмы работ будут увеличены.