Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ещё две машины угодили колёсами в дорожные провалы. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Один случай произошёл на перекрёстке улицы Горького и переулка Широкого. Здесь провал образовался на месте проводимых ранее земляных работ. Временное благоустройство в виде брусчатки не выдержало воздействия талых вод, в результате чего под автомобилем образовался провал.

Другой инцидент произошёл у дома №33 по улице 30 лет Победы. Здесь машина угодила колесом в провал возле люка.

Обошлось без пострадавших.