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Ещё две машины в Ижевске угодили в дорожные провалы

11:14, 16 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ещё две машины в Ижевске угодили в дорожные провалы
11:14, 16 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги
Источник фото: Alexandr Sergeev
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Обошлось без пострадавших.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ещё две машины угодили колёсами в дорожные провалы. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. 

Один случай произошёл на перекрёстке улицы Горького и переулка Широкого. Здесь провал образовался на месте проводимых ранее земляных работ. Временное благоустройство в виде брусчатки не выдержало воздействия талых вод, в результате чего под автомобилем образовался провал. 

Другой инцидент произошёл у дома №33 по улице 30 лет Победы. Здесь машина угодила колесом в провал возле люка. 

Обошлось без пострадавших.

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11:14, 16 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
300
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги