Ижевск. Удмуртия. Текущая ситуация с дорожными ограждениями в городе вызывает негодование не только у жителей, но и у главы столичной администрации Дмитрия Чистякова. В этом он признался в ходе прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия».

«У меня они (ограждения, — прим. ред.) негодование вызывают. Мы не умеем за ними ухаживать. Они у нас то покорёженные, то грязные. В этом году хотим избавиться от ненужных. Некоторые ещё с советских времён стоят, создают неопрятный вид», — сказал глава города.

Дмитрий Чистяков отметил, что в Ижевске продолжат устанавливать новые ограждения, подобные тем, что в прошлом году появились на улицах Ленина и Советской.

«Эти новые ограждения зиму простояли очень даже неплохо. Посмотрим, как они себя летом будут вести, и, возможно, возьмём из на вооружение в дальнейшем. Но сейчас главная задача — это ревизия уже имеющихся ограждений», — подытожил Чистяков.

Напомним, минувшей зимой часть новых дорожных ограждений из полимерных материалов на улице Ленина и Советской были повреждены.