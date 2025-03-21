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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске избавятся от «ненужных» дорожных ограждений

08:30, 21 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске избавятся от «ненужных» дорожных ограждений
08:30, 21 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги\n#ограждения\n#городская среда
Источник фото: ИА «Сусанин»
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По словам главы города, в некоторых точках города сохраняются конструкции ещё советских времён.

Ижевск. Удмуртия. Текущая ситуация с дорожными ограждениями в городе вызывает негодование не только у жителей, но и у главы столичной администрации Дмитрия Чистякова. В этом он признался в ходе прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия».

«У меня они (ограждения, — прим. ред.) негодование вызывают. Мы не умеем за ними ухаживать. Они у нас то покорёженные, то грязные. В этом году хотим избавиться от ненужных. Некоторые ещё с советских времён стоят, создают неопрятный вид», — сказал глава города.

Дмитрий Чистяков отметил, что в Ижевске продолжат устанавливать новые ограждения, подобные тем, что в прошлом году появились на улицах Ленина и Советской.

«Эти новые ограждения зиму простояли очень даже неплохо. Посмотрим, как они себя летом будут вести, и, возможно, возьмём из на вооружение в дальнейшем. Но сейчас главная задача — это ревизия уже имеющихся ограждений», — подытожил Чистяков.

Напомним, минувшей зимой часть новых дорожных ограждений из полимерных материалов на улице Ленина и Советской были повреждены.

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08:30, 21 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
200
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги\n#ограждения\n#городская среда