Итоги дня: отопительный сезон в Ижевске и порядок в день выборов в Удмуртии

Обзор самых интересных новостей среды от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро среды, 9 сентября, в Удмуртии выявили ещё 55 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 18 человек выписали после выздоровления. Один пациент с подтвержденным коронавирусом скончался – мужчине было 82 года.

Подключат тепло:

Отопительный сезон в Ижевске начнётся 14 сентября. Это означает, что все 3 440 многоквартирных домов города могут подключить тепло в том случае, если сочтут это необходимым.

На страже:

Порядок в день выборов, 13 сентября, в Удмуртии будут охранять 1100 полицейских. К ним присоединятся сотрудники Росгвардии, представители народных дружин и частных охранных организаций.

А вдруг коронавирус:

Коронавирусная статистика в Удмуртии бьет рекорды, социальные сети полны постов об очередях в поликлиниках и забитых пациентами стационарах. ИА «Сусанин» расскажет, в каком случае нужно идти в поликлинику, а когда лучше вызвать терапевта на дом.