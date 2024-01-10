Ушел из жизни председатель общественного совета при МВД Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Скончался председатель общественного совета при МВД по Удмуртии и руководитель администрации Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (УдмФИЦ УрО РАН) . Об этом сообщила пресс-служба УдмФИЦ УрО РАН.

За время своей работы в УдмФИЦ УрО РАН Алексей Борисович смог организовать включение в центр нового производственного предприятия – опытной станции «Уромское».

В последние годы жизни он преимущественно курировал вопросы развития отраслей организационно-хозяйственной деятельности УдмФИЦ УрО РАН.

«На всех должностях, несмотря на высокую занятость и широкий спектр задач, Алексей Борисович всегда уделял большое внимание общественной деятельности», — отметила пресс-служба центра.

Большая часть работы Алексея Борисовича была связана с контролем над соблюдением законности правоохранительных органов государства. Много лет он являлся членом общественного совета при прокуратуре Удмуртии, а в 2019 году стал председателем совета при МВД по республике.

За многолетний добросовестный труд Алексей Борисович награждён почётной грамотой Удмуртии, памятным знаком «200 лет ижевскому оружию», памятной медалью «Служба безопасности Президента России», нагрудным знаком «Почетный оружейник» ОАО «Ижевский машиностроительный завод» и другими.