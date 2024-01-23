МВД: в Удмуртии зарегистрировали более 24 тысяч преступлений в 2023 году

Ижевск. Удмуртия. МВД Удмуртии подвело итоги работы за 2023 год. Правоохранительными органами зарегистрировано 24 060 преступлений. Об этом в ходе заседания коллегии сообщил министр внутренних дел генерал-майор полиции Удмуртии Максим Тихонов.

Зафиксировано снижение тяжких преступлений против личности и посягательств корыстно-насильственного характера – краж с проникновением, похищений автомобиля, разбойных нападений, изнасилований и других. По разбоям, изнасилованиям и фактам причинения тяжкого вреда здоровью раскрываемость составила 100%, а по убийствам – более 98. Удмуртия находится среди лидеров по стране, отмечает Максим Тихонов.

За 2023 год удалось задержать 845 нарушителей, скрывавшихся от органов.

Кроме того, удалось обнаружить 1300 без вести пропавших жителей, из которых 586 – несовершеннолетние.

До 38% от всех преступлений вырос удельный вес нарушений, совершённых при помощи информационных технологий. К уголовной ответственности привлекли свыше полуторы тысячи человек. Почти половина из преступлений данной категории связаны с распространением запрещённых веществ.

Около 1140 наркопреступлений в крупном и особо крупном размере совершили в прошлом году на территории Удмуртии – показатель вырос на 2,6% по сравнению с 2022 годом. В общей сложности изъяли более 38 кг нелегальных веществ.

«Перекрыто 5 каналов поставки наркотических средств из Башкортостана, Чувашии, Московской и Липецкой областей. Задержано 7 межрегиональных наркокурьеров, пресечена деятельность 8 наркопритонов и подпольной лаборатории», — рассказал министр.

В сравнении с 2022 годом на 11% выросло количество экономических преступлений – более 1100 преступлений. Возмещено более 1 млрд рублей материального ущерба.

Помимо этого, на треть снизилось число подростков, переступивших черту закона, а количество криминальных посягательств с их стороны уменьшилось на четверть, в том числе совершённых в группе лиц.

Более полутора миллиона нарушений ПДД выявлено в прошлом году на территории республики. Максим Тихонов отмечает, что удалось не допустить роста погибших и раненых людей в авариях, но достичь положительной динамики в сокращении количества ДТП, произошедших по причине плохих дорог, не удалось.