Пожилой мужчина умер от коронавируса в Удмуртии

Заболело ещё 55 человек.

Ижевск. Удмуртия. Ещё 55 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией выявили в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Диагноз подтвердился у 39 жителей Ижевска, четырёх жителей Малопургинского района, по два случая зарегистрировано в Можге, Кезском, Юкаменском районах, по одному случаю — в Алнашском, Завьяловском, Красногорском, Можгинском, Селтинском, Якшур-Бодьинском районах.

18 человек выписали после выздоровления. Один летальный случай — мужчине было 82 года.

Таким образом, всего на 9 сентября в Удмуртии зарегистрировано 3 648 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 2 842 человека выздоровели. 72 летальных случая. Состояние заболевших: 512 в удовлетворительном состоянии, 181 средней степени тяжести, 41 в тяжёлом состоянии.