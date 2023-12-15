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Как и кому бороться с боевыми дронами, разъяснило МВД России

13:07, 15 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Как и кому бороться с боевыми дронами, разъяснило МВД России
13:07, 15 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
83
0
#МВД\n#полиция\n#спецоперация\n#СВО\n#беспилотники\n#дроны
Фото: pxhere.com
83
0

В частности, определен круг лиц, принимающих решение о сбитии или нейтрализации БПЛА.

Москва. Приказ о порядке уничтожения беспилотников для защиты жизни, здоровья и имущества граждан принят в МВД России. Помимо прочего, он включает в себя перечень «уполномоченных на принятие решений» о подавлении БПЛА, пишет Коммерсантъ.

В частности, отдать приказ об уничтожении или подавлении дрона могут сотрудники полиции, руководители охраны объектов внутренних органов, должностные лица, деятельность которых связана с робототехникой и беспилотниками, а также руководители подразделений Объединенной группировки войск по проведению контртеррористических операций в Северо-Кавказском регионе. Указанные лица должны оценить степень опасности и последствия уничтожения аппарата. 

Также в документе уточняется, что бороться с беспилотниками можно «посредством подавления или преобразования сигналов его дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов». 

Напомним, в ночь на 14 декабря над Подмосковьем и Калужской областью было нейтрализовано 9 дронов ВСУ.

13:07, 15 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
83
0
#МВД\n#полиция\n#спецоперация\n#СВО\n#беспилотники\n#дроны