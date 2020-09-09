Отопительный сезон в Ижевске начнется 14 сентября

Об этом сообщил глава города в своих соцсетях.

Ижевск. Удмуртия. Отопительный сезон в Ижевске начнётся 14 сентября. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев в утреннем эфире в среду, 9 сентября.

«Это означает, что все 3 440 многоквартирных домов Ижевска могут подключить тепло в том случае, если сочтут это необходимым. Многие горожане по решению совета дома могут это сделать позже, чем официально начинается отопительный период», — рассказал Бекмеметьев.

Он отметил, что кроме МКД в городе функционирует 65 котельных и 166 ЦТП. Все они готовы к отопительному сезону. В первую очередь к отоплению подключат соцобъекты. Бекмеметьев отметил, что в целом подготовка пуска теплоносителя идёт в штатном режиме, готовность — 98%.

«Всё лето в городе проходили подготовительные работы — раскопки, ремонт и прочее. При подготовке к новому сезону всегда выявляем несовершенства в системе. Это необходимые действия, которые ежегодно мы будем проводить, чтобы подготовиться к зиме», — пояснил градоначальник.

Он подчеркнул, что за летний период проведено 29 этапов испытаний на магистральных сетях и более 300 — на межквартальных сетях. Были выявлены 132 повреждения на «магистралках» и 166 повреждений на межквартальных сетях.

«Можем смело считать, что именно такое количество повреждений в зимний период мы с вами избежали, благодаря гидравлическим испытаниям в летний период», — резюмировал Бекмеметьев.