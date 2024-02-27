Елена Капитоненко стала новым председателем Общественного совета при МВД по Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии избрали нового председателя Общественного совета при МВД по республике. Им стала председатель Региональной общественной организации «Союз журналистов Удмуртии» Елена Капитоненко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Помимо этого, в ходе заседания собравшиеся минутой молчания почтили память экс-председателя Общественного совета при МВД по Удмуртии Алексея Борисовича Семенихина. Напомним, он ушёл из жизни 10 января 2024 года.

Также в рамках заседания состоялось награждение победителей творческих конкурсов и подведение итогов работы Общественного совета за 2023 год.