Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
СЭГЗ: на земле, на воде и в воздухе Лонгрид Семейное дело Лонгрид Самоварный дом Лонгрид

Елена Капитоненко стала новым председателем Общественного совета при МВД по Удмуртии

11:35, 27 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Елена Капитоненко стала новым председателем Общественного совета при МВД по Удмуртии
11:35, 27 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
131
0
#МВД\n#итоги\n#руководитель
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
131
0

Она возглавляет «Союз журналистов Удмуртии».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии избрали нового председателя Общественного совета при МВД по республике. Им стала председатель Региональной общественной организации «Союз журналистов Удмуртии» Елена Капитоненко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Помимо этого, в ходе заседания собравшиеся минутой молчания почтили память экс-председателя Общественного совета при МВД по Удмуртии Алексея Борисовича Семенихина. Напомним, он ушёл из жизни 10 января 2024 года.

Также в рамках заседания состоялось награждение победителей творческих конкурсов и подведение итогов работы Общественного совета за 2023 год. 

11:35, 27 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
131
0
#МВД\n#итоги\n#руководитель