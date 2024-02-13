На улице Металлистов в Ижевске у горожанина украли пневматический пистолет

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали местного жителя, который подозревается в избиении человека и краже его вещей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Вечером на улице Металлистов к 35-летнему ижевчанину подошёл молодой человек. Между ними возник конфликт, во время которого неизвестный избил потерпевшего, украл у него мобильный телефон и пневматический пистолет, а затем скрылся с места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК России («Грабеж, совершенный с угрозой применения насилия»).

Сотрудники полиции смогли установить личность нападавшего. Им оказался 22-летний неработающий житель Ижевска. В настоящий момент он находится в изоляторе временного содержания. За совершённое преступление молодого человека могут лишить свободы на срок до 7 лет.