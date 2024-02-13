Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Семейное дело Лонгрид Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид

На улице Металлистов в Ижевске у горожанина украли пневматический пистолет

18:10, 13 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
На улице Металлистов в Ижевске у горожанина украли пневматический пистолет
18:10, 13 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
37
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД\n#кража
Фото: unsplash.com (Tom Def)
37
0

Вечером к мужчине подошёл неизвестный, с которым у него возник конфликт.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали местного жителя, который подозревается в избиении человека и краже его вещей.  Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

Вечером на улице Металлистов к 35-летнему ижевчанину подошёл молодой человек. Между ними возник конфликт, во время которого неизвестный избил потерпевшего, украл у него мобильный телефон и пневматический пистолет, а затем скрылся с места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК России («Грабеж, совершенный с угрозой применения насилия»).

Сотрудники полиции смогли установить личность нападавшего. Им оказался 22-летний неработающий житель Ижевска. В настоящий момент он находится в изоляторе временного содержания. За совершённое преступление молодого человека могут лишить свободы на срок до 7 лет. 

18:10, 13 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
37
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД\n#кража